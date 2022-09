Tot 30 maanden cel gevraagd voor wietplantage met 1.000 planten in Rapertingen

In juli 2019 ging politie LRH over tot actie. Er hing een indringende geur rond de loods, die deel uitmaakt van een bedrijvencomplex. Daarnaast was er sprake van veel nachtelijke activiteit en reden meermaals wagens met Nederlandse nummerplaat af en aan. De inzet van een warmtecamera nam uiteindelijk alle twijfels weg. Bij de huiszoeking trof de politie er 1.102 geoogste planten aan. “Er lag ook afval van eerdere oogsten, lege bidons van meststoffen en gebruikte koolstoffilters in de professioneel uitgeruste plantage”, aldus de procureur. Op een adres van de vijftiger in Maaseik stootten de speurders op een plantage in opbouw met 261 potten. Ook zijn 36-jarige zoon kwam in beeld. Hij was bij zijn thuis in het bezit van 102 gram cannabis en meerdere gripzakjes waarin de wiet veelal zit bij verkoop. Een link van hem naar de plantage in de Melbeekstraat kon de politie niet leggen.

Nederlandse opdrachtgevers

De Maasmechelaar huurde de loods. Hij verklaarde een tussenpersoon te zijn en te handelen in opdracht van personen uit Nederland. De man gaf toe af te weten van de plantage, maar claimde dat er nooit een oogst is geweest. Idem voor zijn woning in Maaseik. De procureur vorderde 30 maanden cel en 8.000 euro boete voor de vijftiger. Zijn zoon moet vrezen voor tien maanden cel en 8.000 euro boete. Voor die laatste had het openbaar ministerie geen bezwaar om hem een voorwaardelijke straf op te leggen. Advocaat Mark Huygen had het over voorbereidende handelingen door de Maasmechelaar. “Er is geen enkel element dat wijst dat er ook cannabis verkocht is. In het dossier is geen spoor van een koper”, aldus Huygen die betreurde dat de bovenstructuur nooit werd blootgelegd. Hij opperde om zijn cliënt een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen. De zoon had geen advocaat. Hij vroeg de vrijspraak omdat de zaak al zolang aansleept. Vonnis op 20 oktober.