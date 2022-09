Hamont-Achel

Een verhuizing van de Achelse tennisclub uitvoeren via een ‘planologische ruil’ is verre vanzelfsprekend. Dat bleek de hoofdconclusie van een druk bijgewoonde raadscommissie die Pro Hamont-Achel had bijeengeroepen om aan te tonen dat onder haar beleid een dergelijke ruil was voorbereid.