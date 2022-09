Hoe ziet dé ideale dag eruit? Een simpele vraag, maar het antwoord is dat niet. In hun boek ‘De ideale dag’ hebben Paul Van Den Bosch, coach van een reeks topatleten, en dochter Carolien tal van adviezen gebundeld over beweging, voeding en mentale gezondheid, zodat jij van ochtend tot avond fit en vol energie blijft. Wij zetten alvast enkele tips op een rijtje.