Tumor ontdekt bij Hertha-aanvaller Boëtius (ex-Genk)

Slecht nieuws uit de voetbalwereld. Bij Jean-Paul Boëtius, de Nederlandse aanvaller van Hertha Berlijn, is na een urologisch onderzoek een tumor ontdekt in een van zijn teelballen. Dat laat de Duitse club weten. “De tumor moet operatief verwijderd worden.”

“Hoe bitter het nieuws in eerste instantie is, we zijn vol hoop en vertrouwen dat Jean-Paul weer gezond en zo snel mogelijk zal terugkeren”, reageert technisch directeur Fredi Bobic. “Hij zal op weg naar zijn terugkeer alle steun van ons krijgen.”

Boëtius is al de tweede speler van Hertha Berlijn in enkele maanden tijd die de diagnose van teelbalkanker te horen krijgt. Deze zomer kreeg ook rechtsbuiten Marco Richter het harde verdict. Hij kon eind augustus wel al zijn wederoptreden vieren. Bij Dortmund werd afgelopen zomer bij aanvaller Sébastien Haller ook een tumor in zijn teelbal geconstateerd. Haller staat wel nog aan de kant.Boëtius maakte afgelopen zomer de overstap van Mainz naar Hertha Berlijn, de club van Rode Duivel Dodi Lukebakio. Hij speelde tot dusver zes wedstrijden voor het team uit de Duitse hoofdstad. De Nederlander was in het voorjaar van 2017 zes maanden actief bij Racing Genk. Hij kwam er destijds tot vijf goals en vijf assists in 23 matchen.