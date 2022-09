Punch werft komende drie jaar 300 mensen aan voor productie

De aanwervingen zijn een gevolg van de joint venture met de internationale autogroep Stellantis, waar onder meer Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Chrysler toe behoren. Eind dit jaar gaat in Sint-Truiden de productie van start van onderdelen voor een nieuwe type versnellingsbak die in het Franse Metz en in het Italiaanse Mirafiori in de buurt van Turijn wordt geassembleerd. In totaal gaat het over een productiecapaciteit van 1,2 miljoen versnellingsbakken voor hybride en plug-in hybride voertuigen.

Met de aankondiging sluit Punch Powertrain een duistere periode af.