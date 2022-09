Oranje-internationals Malacia en Taylor speelden bijna voor Club Brugge

Tyrell Malacia versierde afgelopen zomer een toptransfer van Feyenoord naar Manchester United voor de afkoopsom van 15 miljoen euro. De linkervleugelverdediger en Nederlands international had eigenlijk vorig seizoen al bij Club Brugge willen spelen, zo bevestigde hij Voetbal International. “Toen kon en wilde ik naar Club Brugge. Dat ging niet door en daar heb ik me bij neergelegd.” De transfer van Malacia werd destijds tegengehouden door het Feyenoord-bestuur, maar mocht afgelopen zomer wel vertrekken naar de Premier League. “ Je zou nu kunnen zeggen dat het goed is dat ik toen niet naar Brugge ben gegaan. Ik geloof dan ook dat alles in het leven met een reden gebeurt.”

Een andere Oranje-international die zondag misschien wel tegen de Rode Duivels in actie komt en bij blauw-zwart had kunnen spelen is Kenneth Taylor. De 20-jarige middenvelder is één van de revelaties van het prille seizoen bij Ajax. Alfred Schreuder, vorig seizoen opvolger van Clement bij Club Brugge en huidig coach van Ajax, wou Taylor vorige winter wegplukken uit Amsterdam. “Het klopt dat ik destijds in hem een versterking voor Club Brugge zag”, vertelt Schreuder ook bij Voetbal International. “Kenneth kon naar meerdere clubs maar hij wilde maar bij één club spelen en dat was Ajax. Dat siert hem ook. Hij is een jeugdproduct en wil absoluut hier slagen. Daar is hij goed mee bezig.”