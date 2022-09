Speech van Poetin heeft iets losgemaakt: “De moeders beginnen het te beseffen”

Betogingen en arrestaties in tientallen Russische steden, mensen die het land proberen te ontvluchten en jongemannen die onderduiken of zelfs op Google zoeken hoe ze zelf hun arm kunnen breken om toch niet naar de oorlog te worden gestuurd. De speech van Poetin over een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ heeft iets losgeweekt in Rusland. “Want veel moeders beseffen ineens dat hun eigen zoon misschien naar het front wordt gestuurd.”