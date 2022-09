Annemiek Van Vleuten zit alweer op de fiets na val tijdens Mixed Relay

Annemiek van Vleuten heeft donderdag, een dag na haar val op de WK in de gemengde ploegentijdrit, alweer op de fiets gezeten. De wielrenster uit Wageningen maakte een trainingsritje van twee uur rond Sydney. “Het is niet ideaal, maar het gaat wel”, vertelde ze eenmaal terug in het rennershotel.

Zaterdag volgt op de WK de wegrace voor de vrouwen. Van Vleuten was normaal gesproken de topfavoriete om de regenboogtrui te veroveren.

Bij haar val, meteen na de start van de ploegentijdrit, liep Van Vleuten een breukje op in de elleboog. “Het had slechter gekund”, zei ze. “Ik heb vanmorgen alweer twee uurtjes gefietst. Dat ging eigenlijk zonder pijn, alleen kan ik niet recht staan op de pedalen. Dat doet dan weer wel pijn. Dat is vervelend, want op dit parcours zul je af en toe wel op die pedalen moeten staan. We moeten dus nog even afwachten.”

Van Vleuten wil vrijdag beslissen over haar deelname.