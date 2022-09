Brengen kampioenschapstattoos Hechtel ook geluk in derby tegen Eksel?

In Hechtel-Eksel moeten ze zaterdag kleur bekennen. Voor het eerst in vijf jaar staat dan immers de voetbalderby tussen FC Eksel en Hechtel FC nog eens op het menu. U kunt de clash tussen beide eersteprovincialers rechtstreeks volgen met livebeelden op onze website: www.hbvl.be. Extra tip: let dan zeker ook op de spelers van Hechtel, want liefst zes van hen lieten afgelopen zomer een kampioenschapstatoeage zetten. “De tattoos staan voor de kracht van de groep”, aldus Hechtel-verdediger Arno Prenen.