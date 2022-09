OPROEP. Staat jouw verwarming al aan?

Hasselt

De energieprijzen gaan omhoog en de temperaturen omlaag. Tijd om de verwarming aan te zetten. Of probeert u dat nog uit te stellen om geld te besparen? Welke trucjes haalt u boven? Koud douchen is al trending. Bent u ook aan het trainen? Of gaat u gewoon minder onder de douche? Breit u dikke wollen truien om de koude te trotseren? Houdt u de kat langer op schoot? Koopt u tochthonden?