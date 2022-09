Britt Herbots: “Ik heb veel te danken aan Gert Vande Broek. Hij stelde zichzelf fel in vraag, terwijl dat naar mijn mening niet nodig was.” — © Belga

Zaterdag begint onze Belgische damesploeg aan het WK volleybal in Nederland. De Yellow Tigers staan twaalfde op de wereldranking, nooit deden ze beter. Het absolute speerpunt is en blijft natuurlijk Britt Herbots (22). Een gesprek met de Truiense over haar transfer naar Firenze (en de liefde), de kansen van de Tigers en de storm rond bondscoach Gert Vande Broek.