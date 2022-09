Terreurproces kan niet starten op 10 oktober, alternatief voor glazen boxen geraakt niet klaar

De beslissing van de assisenvoorzitter Laurence Massart dat de glazen boxen voor de beschuldigden een inbreuk op de mensenrechten vormen heeft zware gevolgen voor de start van het terreurproces. Dat kan niet beginnen op 10 oktober. De FOD Justitie heeft woensdag aan de assisenvoorzitter laten weten dat er tegen dan onmogelijk een nieuwe beschuldigdenbank kan worden gebouwd die wel aanvaardbaar is voor haar.

De constructie met metalen profielen en veiligheidsglas laat zich niet zomaar rap rap afbreken. Dat moet met grote omzichtigheid gebeuren. De bekabeling moet ook weggehaald worden. En dan is het nog de vraag hoe snel er een alternatief kan komen, en hoe dat er dan moet uitzien.

© BELGA

Het onvermijdelijke uitstel is een blamage voor de Belgische justitie. De assisenvoorzitter had vorige week nog gezegd dat er uit respect voor de slachtoffers alles aan moest worden gedaan om uitstel te voorkomen. Dat lukt dus niet.

Het is onduidelijk wat er nu moet gebeuren met de oproeping van de honderden potentiële juryleden. Die zouden normaal allemaal op 10 oktober naar de assisenzaal komen om te horen of ze negen maanden in de jurybanken moeten zitten.

Hoeveel uitstel er nodig is, is nog onduidelijk. Er is sprake van minstens een maand. Maar er wordt nog gewerkt aan een timing, klinkt het bij de FOD Justitie.