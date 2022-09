Yanina Wickmayer gaat eruit in de tweede ronde op WTA Seoel

Yanina Wickmayer (WTA 460) is er donderdag niet in geslaagd te stunten in de derde ronde (achtste finale) van het WTA 250-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (hardcourt/251.750 dollar). De 32-jarige Antwerpse verloor haar duel tegen de Britse Emma Raducanu (WTA 77), het zesde reekshoofd en vorig jaar nog winnares van de US Open, na één uur en 41 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-5).