Thuisspeelster Naomi Osaka geeft forfait voor tweede ronde in eigen Tokio met buikpijn

Naomi Osaka (WTA 48) komt donderdag niet in actie in haar tweede ronde op het WTA 500-toernooi in Tokio (hardcourt/757.900 dollar). Dat maakte ze bekend in een persbericht van de organisatie.

De thuisspeelster kampt met buikpijn en gaf aan dat “haar lichaam niet in staat is om verder te gaan in het toernooi”. De 24-jarige Osaka speelde in de voorbije vier edities van het toernooi in de Japanse hoofdstad drie keer de finale. De laatste editie van het toernooi dateerde door de wereldwijde coronacrisis wel al van 2019.

Osaka plaatste zich dankzij de opgave van de Australische Daria Saville (WTA 55) makkelijk voor de tweede ronde. Saville gaf er al in het tweede spelletje en na nauwelijks zeven minuten spelen de brui aan met kniepijn. Door het forfait van Osaka in de tweede ronde gaat de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 16), het vijfde reekshoofd, zonder te spelen door naar de kwartfinales.

Elise Mertens (WTA 44) ging er woensdag in de tweede ronde uit in Tokio na een nederlaag in twee sets (6-4 en 6-1) tegen de Amerikaanse Claire Liu. Mertens komt wel nog in het dubbelspel in actie.