Vrouw wordt ei zo na verpletterd door vallende kraan: “Een mirakel dat ze nog leeft”

De 22-jarige Danielle Cruz uit New York stopte nietsvermoedend voor de rode lichten toen er plots een hijskraan op haar wagen terechtkwam. De kraan, van een naburige werf, begaf het plots en viel neer. Cruz ontsnapte wonderwel aan de dood: ze hield er enkel een pijnlijke hand en een gebarsten lip aan over. Volgens de hulpverleners ter plaatse heeft Cruz enorm veel geluk gehad: “Enkele centimeters verder en ze was er niet meer.”