Met deze tips heb je altijd een propere badkamer

1. In een warme vochtige omgeving als de badkamer kunnen schimmels en bacteriën goed groeien. Gooi spons, het badmatje en het douchegordijn daarom regelmatig in de wasmachine als je toch een was op 60 graden draait. Alleen vanaf die temperatuur gaan bacteriën en schimmels dood.

2. Schimmel bouwt zich ook op binnen in badeendjes die geluid maken als je er in knijpt. Je ziet dan grijze of zwarte vlokjes die door het badwater drijven. Maak het gaatje dicht met wat lijm uit een lijmpistool.

3. Niet alleen op de douchewanden vind je zeepresten en kalkaanslag, ook op de shampoo- en doucheschuimflessen en de douche-organizer. Neem deze regelmatig af met een microvezeldoekje.

4. In veel huishoudens wordt de afvoer pas schoongemaakt als het water niet meer goed doorloopt. Maak het putje maandelijks open, haal haren en zeepresten eruit en poets met een oude (tanden)borstel.

5. Loopt het putje daarna nog niet lekker door, maak dan een mengsel van kokendheet water met soda en giet dit er langzaam in. Zo lost het vet van de zeep op en verhelp je de verstopping.

Getest

Tristar kledingstomer

De Tristar PD-8810 kledingstomer (58 euro) verfrist, verwijdert kreukels en doodt bacteriën. Hij is binnen 35 seconden opgewarmd en heeft een lekker lang snoer. Met zijn vermogen van 1200 Watt en een continue stoom van 20 g/min kan hij de meeste kreukels prima aan. Met zware en flink gekreukte stoffen heeft hij moeite. Door het bescheiden waterreservoir is hij niet zwaar, maar moet hij tussendoor wel opnieuw gevuld worden. Het borstelopzetstuk werkt prettig op gordijnen. Deze handstomer is zeker geen vervanging van je strijkijzer, maar is wel ideaal voor een snelle opfrisbeurt tussendoor.

Gespot

See You

Deze metalen spiegelset See you is voorzien van handige haakjes en plankjes zodat er sleutels, toiletspulletjes, sieraden of een mobieltje bij opgeborgen kunnen worden. See you is in tien frisse kleuren verkrijgbaar voor 135 euro, via www.mippe.nl. De losse Flower Shelf (49 euro) bevat een reageerbuisje waar je een bloem of klein plantje in kwijt kunt.