Immense lastkraan breekt bouwkraan af in hartje Hasselt

Dat zorgde voor indrukwekkende beelden, want de hijskraan werd in stukken over de daken van de huizen en flats getild. In het centrum van Hasselt leverde dat alleszins veel animo op tijdens het drinken van de ochtendkoffies. Tegen de middag zou het werk normaal afgerond zijn.

“De kraan die nu in delen opgetild wordt, hebben we op een speciaal aangemaakte stortvoet geplaatst in onze werf”, vertelt projectmanager Renaat Vaessen van bouwbedrijf Vandebos. “De kraan was 30 meter hoog en zijn taak zit er nu op. Dus is hij verwijderd door een ‘200-tonner’-hijskraan. Dat gebeurt in verschillende losse delen. De giek is daarbij het zwaarste stuk dat enkele tonnen weegt.” (dj)

© Jos Dessers

© rr