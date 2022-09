Franse regio Haute-Savoie organiseert Super-WK wielrennen in 2027

De Internationale Wielerbond (UCI) heeft donderdag in de marge van de huidige wereldkampioenschappen wielrennen in het Australische Wollongong de organisatie van het WK van 2027 uitgedeeld. Dat gaat naar de Franse regio Haute-Savoie, in de Alpen. Voor Frankrijk is het de eerste organisatie van een WK sinds 2000, toen in Plouay.

Haute-Savoie moet, na Glasgow volgend jaar, het tweede ‘Super-WK’ van de UCI worden. Naast het wegwielrennen zal er ook onder meer baanwielrennen, BMX en mountainbike op het programma staan, net als de para-evenementen. Het gaat in 2023 in Glasgow om dertien events, in 2027 in de Haute-Savoie wordt dat uitgebreid tot negentien disciplines.

Na Glasgow volgend jaar gaan de komende ‘reguliere’ WK’s op de weg door in het Zwitserse Zürich (2024) en het Rwandese Kigali (2025). Voor 2026 viel de keuze op het Canadese Montréal. Montréal was eerder ook al gastheer in 1974. Toen won Eddy Merckx.

Eerder dit jaar waren de wereldkampioenschappen mountainbike al te gast in de Haute-Savoie, in Les Gets. Dat werd een groot succes. Michel Callot, de voorzitter van de Franse wielerbond (FFC), gaf al aan dat de wegrit op het WK in 2027 een blauwdruk zal worden van het parcours van 1980 in Sallanches, ook in de Alpen, waar Bernard Hinault de wereldtitel pakte.

Naast Frankrijk was ook Nederland kandidaat voor de organisatie van het ‘Super-WK’ in 2027. Op het UCI-congres in Wollongong werd gestemd en daaruit kwam de Haute-Savoie als winnaar naar voren.

