“Ik zit samen met Anneleen in de les en luister naar wat er gezegd wordt”, zegt Diebrecht. “Maar Anneleen moet wel alles opschrijven.” — © Dick Demey

Bree/Hasselt

Zijn brein, haar pen. Breeënaar Diebrecht Verheyen (21) begon deze week aan zijn derde jaar Rechten aan de UHasselt. Zijn assistent Anneleen Joosten (35) maakt notities voor hem in de les en noteert zijn antwoorden op zijn examens. “Ik wil tonen dat er ondanks een beperking toch nog heel veel mogelijk is in het leven.”