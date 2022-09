Voor wie nu geen ticket kon bemachtigen: dartstoppers komen ook in 2023 naar België (en er zijn nóg grote plannen)

Dit weekend staat in Wieze de Belgian Darts Open op het programma. De twaalfde manche van de European Tour, de toernooien richting het EK einde oktober. En wat nu al zeker is: ook in 2023 komt de wereldtop van het darts naar ons land.

Liefst 18.000 enthousiaste dartsfans kochten een ticket voor een van de zes sessies van de Belgian Darts Open in de Oktoberhallen in Wieze. Niet onlogisch: sinds de sport regelmatig op televisie wordt getoond, is darts aan een fameuze opmars bezig. Daarbij geholpen door de knalprestaties van uithangbord Dimitri Van den Bergh.

© Facebook

“Vijf jaar geleden hadden we deze stap sowieso niet gezet, maar door het Dimitri Van den Bergh-effect nu dus wel”, aldus organisator Golazo. En daar willen ze niet twijfelen. Het staat nu al vast dat er in 2023 opnieuw een manche van de European Tour in België zal plaatsvinden, in Wieze.

“Ja, dat is een zekerheid”, stelt Alexander Algoet van Golazo Sports/Sportizon. Een datum is er nog niet. De Belgian Darts Open van dit jaar ging normaal door in maart, maar werd verzet naar september vanwege corona. “We zijn ook aan het kijken naar de mogelijkheid om andere toernooien te organiseren”, klinkt het. “We beginnen nu met dit toernooi en dan volgend jaar, maar er zou ook ruimte kunnen zijn voor een soort galavond met twee tot vijf internationale toppers. Een invitatietoernooi zoals ook in het buitenland wordt georganiseerd. In een grotere accommodatie dan. Daar zit wel toekomstmuziek in, maar dit zit allemaal nog in de brainstormfase.”