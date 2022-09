Lotte Kopecky leeft als outsider naar het WK toe: “Italië lijkt me sterker dan Nederland”

Moeten we Lotte Kopecky nu als outsider, favoriete of topfavoriete voor het WK catalogiseren? Dat was de eerste vraag die de 26-jarige kopvrouw van de Belgische selectie donderdag voor de voeten kreeg geworpen. “Met een rol als outsider kan ik perfect leven”, repliceerde ze. “Want waarom zou je mij wel als favoriete beschouwen?” Omdat ze dit voorjaar de Strade Bianche én de Ronde van Vlaanderen op haar palmares schreef, tiens. Twee koersen met een topdeelnemersveld en een loodzwaar parcours, net zoals dit WK. “Ja, dat klopt wel”, gaf Kopecky toe. “Ik ben op zich wel blij met dit héél lastige parcours. Het wordt een héél zware koers. De afstand (164.3 kilometer, nvdr.) op zich zal ook een rol spelen. Het is niet dat we die lengte niet aankunnen, het WK is 5 kilometer langer dan de Ronde van Vlaanderen. Maar de combinatie van die lange afstand en de zwaarte van het parcours zal het erg lastig maken. Je kan een super goed gevoel hebben en plots kunnen de benen gewoon leeg zijn. Ik denk dat dit op dit WK-parcours bij meerdere rensters het geval zal zijn. Ik kan het met geen enkele andere race vergelijken, ook al omdat ik nooit eerder Waalse klassiekers reed.”

© BELGA

Lotte Kopecky heeft alvast geen schrik van de lastige omloop die de Australische parcoursbouwer heeft neergelegd. “Als je wil dat snelle renners als Marianne Vos of Elisa Balsamo ergens lossen, dan moet het parcours lastig genoeg zijn. Veel zal afhangen van de vorm van de dag.” Die vorm van de dag blijft voorlopig een vraagteken voor de Belgische hoop. In het voorjaar reeg Kopecky de topprestaties aan elkaar, maar nadien wou het in de Tour de France bijvoorbeeld niet lukken. “Het is moeilijk om in te schatten waar ik sta in vergelijking met mijn vorm van het voorjaar. Ik heb enkel de Vuelta als voorbereiding gehad, maar die voelde voor mij wel positief aan. De signalen van de afgelopen weken waren goed. Daar ben ik blij om. De jetlag is verteerd. Dat bleek ook uit mijn prima tijdrit (waar Kopecky negende werd, nvdr.), waar ik zeker tevreden over was. Ik neem dat vertrouwen mee naar dit weekend. Ik heb geprobeerd om afgelopen week zo ontspannen mogelijk te blijven en zo weinig mogelijk aan de koers te denken. Dat is tot nu redelijk goed gelukt.”

“Italië sterker dan Nederland”

De Vlaamse zal zoals op elk WK moeten opboksen tegen een enorm sterk Nederlands blok. Vreest ze een vroege aanval van één van de Nederlandse speerpunten? “Voor Nederland is het inderdaad het beste scenario dat ze iemand vooruit kunnen sturen. Die aanval had ik vooraf vooral van Van Vleuten verwacht op die lange klim. Maar na haar val is ze een vraagteken geworden. Die kan niet bevorderlijk zijn geweest voor haar prestatie. Maar persoonlijk vind ik Italië sterker dan Nederland. Ik denk dat we van Elisa Longo Borghini straffe dingen kunnen verwachten. Als je haar woensdag bezig zag in de mixed team relay (waar ze met Italië tweede werd, nvdr.)… dan weet je dat ze enorm in orde is. Daar straalde kracht vanuit. Voor mij is ze de topfavoriete.”

Hulp voor Julie De Wilde?

De vrouwen beloften rijden zaterdag hun wegrit samen met de vrouwen elite. Een koers in de koers, waarbij eventueel Kopecky nog van nut zou kunnen zijn voor belofte-collega Julie De Wilde. “We hebben er nog niet over gesproken, maar moesten de prijzen bij de elite weg zijn en Julie nog kans maken op de wereldtitel, dan zal ik geen seconde twijfelen en haar proberen helpen. Maar in eerste instantie zit ik bij de echte koers bij de elite in mijn hoofd.”