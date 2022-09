Vorige week selecteerden we de 50 beste festivalkoopjes. Rood, wit en zelfs rosé. De grote afwezige? Mousserende wijn. Uit ervaring weten we immers dat er nog meer koopjes arriveren wanneer de feestdagen in zicht komen. Maar voor wie niet kan wachten: deze week vier bubbels, van rasechte klassiekers tot verrassende alternatieven.