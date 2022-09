Volgende James Bond zal het 10 jaar moeten volhouden: “Niet iedereen wil dat doen”

“Wanneer we Bond casten, is het een verbintenis van 10, 12 jaar. Niet iedereen wil dat doen”, aldus Broccoli. Volgens haar was het al moeilijk om Daniel Craig te overtuigen, die destijds in de 30 was.

Volgens Broccoli en Wilson onderschatten mensen wat er allemaal bij het casten van Bond komt kijken. “Het gaat niet alleen om het kiezen van een acteur voor een film. Het gaat over een heruitvinding, wat willen we met het karakter doen?”, stelt Broccoli. “En als we daaruit zijn, wie is dan de juiste persoon voor die nieuwe richting?”

De zoektocht voor een nieuwe Bond bevindt zich volgens de producenten momenteel nog in een vroege fase. Idris Elba, die lange tijd aan de rol werd gelinkt, zal het waarschijnlijk niet worden. De 50-jarige acteur zei onlangs dat hij niet van plan is de rol te gaan spelen.