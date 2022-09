Alexander Doegin, de Russische huisideoloog wiens dochter vermoord werd, over drie scenario's voor einde oorlog in Oekraïne

“Er is een zeer belangrijke beslissing genomen, die naar het schijnt niet zo gemakkelijk genomen werd. Al onze - ondraaglijke, schandelijke - offers zijn niet tevergeefs. De staat en het volk staan aan dezelfde kant van de barricades. En aan de andere kant - een absolute vijand. Het is belangrijk je ziel niet te verliezen, zelfs niet in de meest woeste en wrede strijd met een wrede vijand. We vechten tenslotte aan de kant van God en de Hemel, aan de kant van de Aarde en de Ziel. Daarom wordt ons inheemse bloed gedoneerd, dat rechtstreeks uit Russische harten stroomt.” Dat schreef Doegin op Twitter en Telegram.

De man,wiens dochter afgelopen maand vermoord werd, steunt de beslissing van Poetin om 300.000 reservisten op te roepen. “Oekraïne denigreert naar het begin van een echte wereldoorlog,” schreef de man. Hij voegde daaraan toe dat er slechts drie manieren zijn waarop het conflict tussen de landen kan eindigen.

Het eerste scenario is volgens hem een ‘worst-case scenario’. In dat scenario wordt al het gebied dat Rusland ondertussen veroverd heeft, terug aan Oekraïne geschonken. “Het zal niet enkel het einde van het regime betekenen, maar het einde van alles en iedereen… Het is eigenlijk een scenario voor het einde van Rusland. Finis Rossiae”, schreef hij. “Dit scenario wordt in detail beschreven in de officiële propaganda van de Oekraïners. Het is de droom van het officiële Kiev, het Russofobe en globalistische leiderschap.”

Een ander scenario zou volgens Doegin eindigen in een nucleaire apocalyps. “Het is mogelijk dat Moskou, dat serieus begint te verliezen (eerste scenario), zal besluiten om kernwapens te gebruiken,” schrijft Doegin.“Waarschijnlijk? Ja, waarschijnlijk. Overweegt iemand in Rusland deze mogelijkheid? Ongetwijfeld”, schrijft hij. “Het Westen onderschat deze mogelijkheid duidelijk, zij denken dat dit gebluf is.”

Het laatste scenario is dat van de overwinning. Hij voorspelt een “patriottistische overwinning” en het ontstaan van een “heilige oorlog” dat leidt tot het einde van de Westerse beschaving. “Het derde scenario is het belangrijkste.” (sgg)