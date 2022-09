VTM hint naar nieuw seizoen van ‘The masked singer’ met mysterieuze post op sociale media

VTM postte donderdagochtend een opvallend bericht op hun sociale media-kanalen. Wat er precies wordt aangekondigd, is officieel nog niet geweten. Maar er wordt al volop gespeculeerd dat de zender een nieuw seizoen van het populaire programma The masked singer aankondigt.

“Hey speurder”. Met die twee woorden, een weinigzeggend beeld en de cijfers 18.59 pakte VTM donderdagochtend uit op hun sociale mediakanalen.

Wat VTM er precies mee bedoelt, is niet geweten. Maar in de reacties, op onder meer Facebook, wordt al veel gespeculeerd over wat er wordt aangekondigd.

Zo denken bijna alle volgers dat er een nieuw seizoen van The masked singer zit aan te komen. Maar één grote vraag blijft: wie zal dat nieuwe seizoen presenteren? Tot nu toe lag die taak bij Niels Destadsbader, maar die maakte onlangs de terugkeer naar VRT.

(sgg)