Komende dagen regen op het WK wielrennen in Australië, Van Aert en co hebben meer geluk

Vandaag was er een verkenning van het WK-parcours voor alle profs, maar die ging door in de regen. Ook de komende dagen blijft het regenen en dat zal zijn invloed hebben op de wedstrijden. Behalve mogelijk op die van de profs, want volgens de lokale voorspellingen zou de regenzone dan weggetrokken zijn.

In WK-gaststad Wollongong hebben ze net afscheid genomen van de winter en staat de lente in de steigers. Na het tamelijk goed weer van de voorbije dagen ziet het er op vrijdag en zaterdag echter niet al te best uit. Zowel de mannen juniores en beloften op vrijdag als de vrouwen juniores en elite op zaterdag zullen hun wedstrijd naar alle waarschijnlijkheid op een nat wegdek moeten afwerken. Althans, dat voorspelt het Australisch meteorologisch instituut. Op zondag zou de regenzone definitief voorbijgetrokken zijn en krijgen we opnieuw zonnig weer bij een zachte twintig graden. (gvdl)