De Oekraïense president Volodomir Zelenski heeft woensdag de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken via een opgenomen videoboodschap. Hij riep de internationale gemeenschap op via een vijfpuntenplan vrede te bereiken.

“Oekraïne wil vrede. Europa wil vrede. De wereld wil vrede. En we hebben gezien wie de enige is die oorlog wil. Er is maar één entiteit onder alle VN-lidstaten die nu zou zeggen, als hij mijn toespraak kon onderbreken, dat hij blij is met deze oorlog, met zijn oorlog”, zei Zelenski in zijn typische kaki T-shirt tegenover de Verenigde Naties in New York.

Tijdens zijn toespraak deed Zelenski zijn “formule” uit de doeken om vrede te bereiken in Oekraïne. Die formule bestaat uit vijf punten, waaronder de bestraffing van Rusland via sancties en het afnemen van het vetorecht in de Veiligheidsraad van de VN. De agressor zou volgens de Oekraïense president geen deel meer uit mogen maken van de besluitvorming bij internationale organisaties. Ook vraagt hij om een speciale rechtbank dat de Russische misdaden kan bestraffen en wil hij een fonds om alle geleden schade mee te kunnen herstellen.

Hij riep op tot de “bestraffing van de misdaad van agressie, en bestraffing van de schending van grenzen en territoriale integriteit. Straffen die van kracht moeten blijven totdat de internationaal erkende grenzen zijn hersteld.”

© REUTERS

Hij voegde daaraan toe: “Wat zit er NIET in onze formule? Neutraliteit. Wie spreekt van neutraliteit, wanneer menselijke waarden en vrede worden aangevallen, bedoelt iets anders.”

Moskou toont geen echte bereidheid om vredesgesprekken te voeren, stelt Zelenski ook vast. “Ze spreken over gesprekken, maar ze kondigen een militaire mobilisering af”, klonk het. “Ze spreken over gesprekken, maar kondigen schijnreferenda aan.” Delen van het Oekraïense grondgebied die onder Russische controle staan, zoals Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja, kondigden dinsdag aan dat de bevolking later deze week kan stemmen over de toetreding van die gebieden tot Rusland.

De Oekraïense president waarschuwde ook voor een internationale kernramp, vanwege de situatie in en rond de kerncentrale van Zaporizja.

Zelenski sloot uit “dat de regeling kan plaatsvinden op een andere basis dan de Oekraïense vredesformule. Hoe verder de Russische terreur reikt, hoe minder waarschijnlijk het is dat iemand in de wereld ermee zal instemmen om met hen aan één tafel te zitten.”