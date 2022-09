Bjorn Meijer geniet bij Club Brugge: “Kijk effe waar ik sta”

Bjorn Meijer (19) was net zo rap uit Nederland vertrokken als zijn prille carrière tot nu toe verloopt. Na 24 Eredivisie-duels voor FC Groningen werd hij afgelopen zomer voor zo’n zes miljoen euro weggekaapt door Club Brugge. Nederland had nog amper kennisgemaakt met de linkervleugelverdediger. Dat moet nu bij Jong Oranje maar gebeuren voor het talent, dat vorige week tegen FC Porto in de Champions League voor het eerst écht genoot van de snelle stappen die hij zet.