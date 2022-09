“De boer melkt de koe, maar de Boerenbond melkt de boer”: Demir vraagt fonds om landbouwers te helpen

De Boerenbond en haar financiële participaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de winsten investeren in een fonds dat de Vlaamse boeren door de moeilijke transitie moet helpen waar ze voor staan. Dat besluit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) na het zien van de Pano-reportage over de Boerenbond. In het één-programma getuigden boeren over hun bedenkingen bij de Boerenbond en de landbouwindustrie.

Boerenbond draagt een “verpletterende verantwoordelijkheid” voor de pijnlijke situatie waarin boeren zich vandaag bevinden, vindt de minister. “En in plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen, vragen ze het stikstofbeleid aan te passen. Net omdat dat past in hun business model: meer geld voor de Boerenbondholding. En dat terwijl onze boeren vechten voor een eerlijke prijs.”

De N-VA-minister trekt een parallel met de Nederlandse situatie, waar in de Tweede Kamer een discussie woedt over het financieel aansprakelijk stellen van Rabobank, de Nederlandse bank die historisch vergroeid is met de landbouw. “Ook de Boerenbondholding is aandeelhouder van een bank (KBC, red.)”, merkt Demir op.

“De duw naar grootschaligheid was zelden een vrijwillige keuze van de landbouwer, maar het verdienmodel van de Boerenbond”, zegt Demir. “De boer melkt de koe, maar de Boerenbond melkt de boer.”

Fonds om boeren te helpen

De minister roept Boerenbond op om “hun winsten van de voorbije twee jaar, 800 miljoen euro, te steken in een fonds om onze boeren te helpen”, klinkt het. “Nu we op een keerpunt staan met ons stikstofbeleid en de verantwoordelijkheden duidelijk zijn, is mijn vraag bovenal: wat doet de Boerenbond terug voor de boer”?

De Pano-reportage sterkt Demir ook in de overtuiging dat “het besliste stikstofakkoord van collega Crevits en mezelf bovenal uitgevoerd moet worden, zonder pardon. Doen we dat niet, dan maken we de landbouwer blaasjes wijs.”

In het voorjaar sloot de Vlaamse regering een stikstofakkoord. Momenteel worden de vele inspraakreacties die in de zomermaanden bezorgd werden, verwerkt. Daarna volgt de verdere bespreking binnen de Vlaamse regering. blg