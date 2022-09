Noord-Korea ontkent dat het wapens levert aan Rusland

Noord-Korea ontkent dat het ooit wapens verkocht heeft aan Rusland en zegt ook geen plannen hebben om dat in de toekomst te doen. Daarmee ontkracht het geruchten die eerder deze maand geuit werden.

Miljoenen raketten en artilleriegranaten zouden door Noord-Korea aan Rusland verkocht worden. Dat schreef de New York Times eerder deze maandop basis van een rapport. Moskou ontkende toen de beweringen en nu doet ook Noord-Korea dat. “We hebben nooit wapens of munitie geëxporteerd naar Rusland en zijn ook niet van plan ze te exporteren”, stond in een statement van het Noord-Koreaanse ministerie van Defensie dat aan de staatsmedia KCNA bezorgd werd.

Noord-Korea beschuldigde de Verenigde Staten en “andere vijandige krachten” er ook van geruchten te verspreiden om “hun fundamentele politieke en militaire doelen na te streven.” (sgg)