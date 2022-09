Nadat BV-afperser ‘Eveline’ na twee jaar opnieuw toeslaat: “Onthutsend dat die kerel levens kan blijven verwoesten”

Stomverbaasd hebben de slachtoffers van ‘Eveline’ gisteren via deze krant vernomen dat de man zijn bizarre “hobby” gewoon verder bedrijft en verder naaktbeelden aftroggelt, in Nederland dit keer. G. R. die in ons land binnenkort moet voorkomen voor de afpersing van 3 BV’s en minstens negen andere slachtoffers moet niet op veel begrip rekenen van de gedupeerden van toen.