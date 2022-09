Wout van Aert en co verkennen WK-parcours in de regen

Het was druk donderdag op het WK-parcours in het Australische Wollongong. Ondanks het slechte weer maakten héél wat renners gebruik van de afsluiting van de WK-wegen om de lokale ronde te verkennen. Zo ook de Belgische selectie, behalve Remco Evenepoel.

In WK-gaststad Wollongong hebben ze net afscheid genomen van de winter en staat de lente in de steigers. Na het tamelijk goed weer van de voorbije dagen ziet het er op vrijdag en zaterdag echter niet al te best uit. Zowel de mannen juniores en beloften op vrijdag als de vrouwen juniores en elite op zaterdag zullen hun wedstrijd naar alle waarschijnlijkheid op een nat wegdek moeten afwerken. Althans, dat voorspelt het Australisch meteorologisch instituut. Op zondag zou de regenzone definitief voorbijgetrokken zijn en krijgen we opnieuw zonnig weer bij een zachte twintig graden.

