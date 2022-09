Bondscoach Belgian Cats na nederlaag tegen de VS: “Nog meer defensieve druk zetten”

Bondscoach Valéry Demory begon zijn analyse van de match en op de traditionele persconferentie tegen de VS met de positieve zaken. “Ik ben tevreden over wat ik van mijn team gezien heb. We hebben met een goede switching defense uitgepakt en dat bracht Amerika toch enkele keren in de problemen. Dat is een opsteker. Amerika speelde echter keihard en dat maakte dat wij maar liefst 25 balverliezen leden. Ook in de tweede helft zetten zij veel druk en dat bracht ons in de problemen. Vergeet echter niet dat vijf speelsters (Lisowa, Joris, Ben Abdelkader, Ramette en Resimont) hun debuut maakten op een groot toernooi.”

De Amerikanen slaagden er ook in om Emma Meesseman (4 punten) aan banden te leggen. “Voor Emma is het nooit makkelijk tegen de VS, de Amerikaanse speelsters kennen haar immers door en door. We zullen de volgende wedstrijden dan ook harder moeten zijn in verdediging. Dat moet onze identiteit zijn in de volgende wedstrijden.”

Kyara Linskens: “Knieblessure lijkt mee te vallen”

Kyara Linskens was na de partij redelijk optimistisch over haar knieblessure. “Ik denk dat het wel meevalt met mijn knie. Het was even schrikken door de impact van de val, maar ik denk dat het wel moet lukken om morgen te spelen. Amerika is tevens het beste team van de wereld, dat is altijd zwaar. Voor ons was dit een goeie voorbereiding om in het toernooi te groeien. Tegen Korea moeten we morgen winnen.”