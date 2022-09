Geen stunt van Belgian Cats tegen olympisch- en wereldkampioen Amerika

Geen stunt op de eerste speeldag van het WK in het Australische Sydney en van de Belgian Cats versus olympisch- en wereldkampioen Amerika. Zelfs zonder het trio WNBA-kampioenen (Kelsey Plum, Chelsea Gray en A’Ja Wilson) van Las Vegas Aces (zij arriveren vandaag, red.), was Team USA een maatje te groot voor de Cats. Vrijdag (5 uur Belgische tijd) moeten de Cats reageren met winst tegen Korea. In poule A opende Puerto Rico tevens met een verrassende 58-82 zege tegen Bosnië en Herzegovina.

Met slechts negen speelsters opende Amerika het WK. Wel negen sterren uit de WNBA en met onder meer Breanna Stewart, Kahleah Copper, Alyssa Thomas, Jewell Loyd en Sabrina Ionescu in de selectie.

De Belgian Cats begonnen in de Sydney Superdôme nerveus aan hun tweede WK. Via Breanna Stewart, Ariel Atkins en Jewell Lloyd stoomde USA na Belgische balverliezen meteen door naar een 12-0 voorsprong. Julie Vanloo met driepunters en met steun van Antonia Delaere verkleinden de kloof: 14-7. Een alerte Julie Allemand dropte bommen en bij 14-13 zaten de Cats plotseling opnieuw in de partij. Amerika bleef tegen de Belgische zoneverdediging met een goede shotprestatie uitpakken en liep via een sublieme Breanna Stewart weer weg: 24-15 en 32-22 na het eerste kwart. Emma Meesseman zat niet lekker in de match, maar Maxuella Lisowa en Hind Ben Abdelkader maakten een frisse invalbeurt. Na de eerste punten van Emma Meesseman was een tweede Belgische remonte een feit: 38-33. Billie Massey dropte een bom, maar de Belgen leden te veel balverliezen en de Amerikanen profiteerden naar een 48-39 voorsprong halfweg.

De Cats wonnen wel het tweede schuifje met 16-17. De start van de tweede helft werd door balverliezen weer gemist. Breanna Stewart scoorde, Alyssa Thomas strooide met assists en de Amerikanen liepen weg naar 60-41. Billie Massey, Hind Ben Abdelkader en Julie Vanloo scoorden maar na het derde kwart had USA na 64-45 een 72-56 bonus beet.Knieblessure Kyara Linskens De Amerikanen waren fysiek sterker, ook sneller en hadden bij 76-56 dan ook een twintiger beet. Bij een 83-63 tussenstand verliet Kyara Linskens (knieblessure) na een hard reboundduel wel de wedstrijd. Hopelijk valt de schade voor de Belgische center mee en kan ze tegen Korea aantreden. In de slotfase gunde bondscoach Valéry Demory speelsters als Emma Meesseman, Julie Allemand, Hind Ben Abdelkader en Antonia Delaere wat extra rust richting de belangrijke wedstrijden van vrijdag (Korea) en zaterdag (Puerto Rico). Julie Vanloo nam de Belgische “Next Gen” op sleeptouw. Maxuella Lisowa toonde veel inzet, Becky Massey scoorde een driepunter, maar Amerika liet na een late Belgische remonte de verdiende winst uiteraard niet meer ontsnappen. Een twee op twee is nu een must willen de Belgian Cats op schema blijven voor een stek in de kwartfinales. Van de twee groepen van zes is de top-vier gekwalificeerd voor een stek bij de laatste acht.

Amerika- België 87-72Kwarts: 32-22, 16-17, 24-17, 15-16België: Allemand 10-0, Vanloo 6-7, Delaere 6-2, Meesseman 2-2, Linskens 5-4, Ramette 0-0, Resimont 0-3, Ben Abdelkader 3-3, Becky Massey 0-5, Lisowa 4-5 , Billie Massey 3-2, Joris 0-0