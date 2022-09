Proefproject met preventieve vaccinatie tegen apenpokken van start in Antwerpen

Donderdag start in Antwerpen een proefproject waarbij 1.120 mensen zich preventief kunnen laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus. Het gaat om mannen die seks hebben met mannen en het voorbije jaar minstens 1 soa hebben gehad. Daarmee zullen in Vlaanderen ook mensen die niet besmet zijn met het virus gevaccineerd worden.

Hoewel het aantal besmettingen met apenpokken de voorbije weken lijkt te stagneren, komen er wekelijks toch nog nieuwe besmettingen bij. In Vlaanderen zijn er sinds de start van de uitbraak 394 mensen besmet het virus, voornamelijk mannen in de leeftijdsgroep van 20 tot 59 jaar die seks hebben met mannen.

In Antwerpen start nu een proefproject waarbij in eerste instantie 1.120 personen zich preventief kunnen laten vaccineren tegen apenpokken. De vooraf afgebakende doelgroep zijn mannen die seks hebben met mannen en het voorbije jaar minstens 1 soa hebben gehad. Zij kunnen zich donderdag 22 september vrijwillig laten vaccineren in het Antwerps vaccinatiecentrum.

Volgens Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits is het de bedoeling om met het proefproject de doelgroep te bereiken die niet gekend is bij de HIV-referentiecentra. “We willen ons voorbereiden op het najaar wanneer we een nieuwe levering van apenpokkenvaccins verwachten”, stelt de CD&V-minister.