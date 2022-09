Ongeveer 200 grienden omgekomen na stranding op Tasmanië

Slechts 35 van de 230 grienden die woensdag gevonden werden op een strand van het Australische eiland Tasmanië zijn nog in leven. Bijna tweehonderd dieren hebben het niet gered nadat zij strandden aan de westkust van het eiland, dat aan de elementen is blootgesteld.

“Helaas hebben we te maken met een hoog sterftecijfer”, zegt Brendon Clark, die namens de reddingswerkers het woord voert, donderdag tegen Australische media. “We hebben er alles aan gedaan om de walvissen afgelopen nacht in leven te houden, zodat we ze vanochtend konden redden, maar er zijn er nog slechts 35 in leven. Wij richten ons er nu op deze dieren naar dieper water brengen.”

Op beelden is te zien hoe de ruim tweehonderd dieren zij aan zij op het strand van het Australische eiland liggen. Grienden kunnen tot zeven meter lang worden en soms enkele duizenden kilo’s wegen.

Dat Ocean Beach, waar de dieren strandden, te maken heeft met een stevige branding en onbeschut ligt, heeft er volgens Clark aan bijgedragen dat zoveel dieren overleden. Exact twee jaar geleden strandde een recordaantal van 470 grienden in Tasmanië, ruim honderd dieren konden toen worden gered. De omstandigheden waren destijds “gunstiger”, zegt Clark.

De oorzaak van massale strandingen is vaak onbekend, maar experts suggereren dat de walvissen mogelijk naar de kust trekken op zoek naar voeding.

Eerder deze week zijn bij King Island, voor de noordkust van het eiland, veertien potvissen dood aangetroffen.

© via REUTERS