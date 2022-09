Door de torenhoge energieprijzen snijden meer dan zes op de tien Vlamingen (64%) in hun uitgaven. Dat blijkt uit een representatieve steekproef die maandag werd uitgevoerd door Ipsos bij bijna duizend Vlamingen. De energiefactuur omlaag krijgen is prioritair, maar er is ook minder budget voor onze vrijetijd én voor onze winkelkar. Over vakanties wordt hevig getwijfeld.