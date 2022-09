Jade Linthoudt (18) is nu al derdejaars geneeskunde en rijdt zaterdag het WK bij de junioren: “Je hebt geen hoog IQ nodig om koers te kunnen lezen”

Ietwat timide maar tegelijk volwassen in wat en hoe ze de zaken verwoordt. Jade Linthoudt is eigenlijk wat ze niet wil zijn, iemand met een opmerkelijk verhaal. “Op de lagere school was ik schijnbaar een vervelend kind”, begint ze haar relaas. “Testen wezen uit dat ik hoogbegaafd was en bijgevolg mezelf verveelde in de klas. Ik pikte de dingen heel snel op. Als ik iets één keer had gezien, dan kende ik het. Hoe hoog mijn IQ was? Dat is ooit gemeten en het was inderdaad hoog. Alleen heb ik echt geen idee meer hoe hoog (lacht). Neen, in de koers denk ik niet dat ik voordeel heb bij mijn intelligentie. Er wordt almaar tactischer gekoerst, ook bij de meisjes, maar je hebt heus geen hoog IQ nodig om de koers te kunnen lezen.”

Jade Linthoudt — © BELGA

Het derde en vierde leerjaar werden destijds samengebald in één jaar, idem voor leerjaren vijf en zes. “Ik begon met twee jaar voorsprong aan de humaniora en ben vanaf toen gewoon in mijn jaar gebleven. Eigenlijk merkte ik toen al niet meer dat ik twee jaar jonger was. Waarom ik uiteindelijk voor geneeskunde heb gekozen? Goh, het lijkt me fijn om mensen te helpen, dat is iets wat ik later wil doen. Het is een mooie maar zware studie.”

En dus stapte Linthoudt op haar zestiende de VUB binnen. “Ook daar zit ik nog altijd op schema. Ik heb al zestig studiepunten opgenomen. Intussen heb ik ook al twee huisartsenstages achter de rug en draaide ik twee dagen mee op de spoedafdeling van het UZ in Jette. Dat was best stresserend maar het liep uiteindelijk wel los. Vanaf het academiejaar dat er nu aankomt, ga ik mijn punten spreiden omdat ik me iets meer de koers wil focussen.”

Sport als uitlaatklep

Hoogbegaafdheid uit zich op jongere leeftijd vaak door verveling, bij gebrek aan uitdagingen. Sport bleek de ideale manier om de verveling tegen te gaan. “Ik ben altijd sportief geweest: eerst atletiek, daarna karate. Het fietsen is pas later gekomen maar ik heb wel altijd een uitlaatklep gehad.”

Haar twee jaar oudere studiegenoten weten dat Linthoudt ook nog eens een wielertalent is. “Toch zeker in mijn dichte vriendenkring”, zegt ze. “Zij steunen mij en begrijpen ook dat ik niet mee kan uitgaan. Ik zit aan de VUB op de afdeling geneeskunde en farmacie. Zij ondersteunen me enorm goed, mijn topsportcoördinator Koen De Brandt heeft mij al enorm geholpen en ik kan alles aan hem vragen. Ook de professoren zijn tot nu toe altijd heel meewerkend geweest. Het is echt fijn om zo te kunnen studeren. Een goed resultaat zou het helemaal afmaken. Het is een verre reis en een heel mooie ervaring geweest. De start van het academiejaar, volgende week maandag, ga ik niet halen maar op die ene dag gaat het niet aankomen (lacht).”