Naomi Osaka voelt met haar mee: tegenstandster Daria Saville scheurt kruisbanden en is opnieuw lange tijd buiten strijd

Daria Saville (WTA-55) is opnieuw lange tijd buiten strijd. De 28-jarige Australische van Russische origine moest dinsdag in Tokio (757.900 dollar) met een blessure aan de linkerknie al in het tweede game de strijd staken tegen Naomi Osaka (WTA-48).

Saville vreesde meteen dat ze net als in 2013 de achterste kruisbanden gescheurd had en die vrees werd woensdag bevestigd. “Ik kan het niet geloven, ik ben niet eens triest, ik ben in shock”, twitterde ze na een MRI-scan.

In 2013 was Saville, die toen nog Gavrilova heette en op het ITF-circuit actief was, na een knie-operatie negen maanden buiten strijd. In 2015 debuteerde de voormalige nummer een van de wereld bij de junioren op de WTA Tour en werd ze tot Newcomer of the Year verkozen. Twee jaar later kwam ze de top twintig van de WTA-ranking binnen, maar daarna volgde veel blessureleed en zakte ze op de rankings diep weg. Vorig jaar miste ze vrijwel het volledige seizoen na een operatie aan de achillespees. Dit seizoen was ze eindelijk weer in opmars en eind vorige maand stond ze in het Canadese Granby voor het eerst sinds 2017 in de finale van een WTA-toernooi.