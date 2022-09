Invaller Roman Yaremchuk kan tij niet keren voor Oekraïne, Schotland doet uitstekende zaak met oog op promotie in Nations league

Schotland heeft woensdagavond met 3-0 gewonnen van Oekraïne in de Nations League. De Schotten maakten in de laatste twintig minuten het verschil.

John McGinn (70’) en invaller Lyndon Dykes (80’ en 87’) maakten de doelpunten voor de Schotten, waardoor ze alleen aan de leiding komen in hun groep in de B-divisie. Schotland telt tien punten, eerste achtervolger Oekraïne heeft er zeven. Zondag (tegen Ierland) en volgende dinsdag (in Oekraïne) kan Schotland zich verzekeren van promotie naar de hoogste divisie in de Nations League.

Bij Schotland stond Jack Hendry (ex-Club Brugge) in de basiself, bij Oekraïne mocht Roman Yaremchuk - de recordaankoop van Club Brugge - na 67 minuten invallen. Yaremchuk kon de nederlaag echter niet voorkomen.