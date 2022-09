En plots staat legendarische NBA-club Phoenix Suns te koop: eigenaar trekt conclusies na schorsing wegens seksisme en racisme

“Woorden die ik ten diepste betreur, werpen nu een gitzwarte schaduw over twee decennia van bouwen aan organisaties die mensen samen hebben gebracht - en de regio Phoenix hebben versterkt - door middel van de verbindende kracht van professioneel mannen- en vrouwenbasketbal”, schreef Sarver.

“Als een gelovig man, geloof ik in boetedoening en vergiffenis. Ik had verwacht dat een schorsing van een jaar me de tijd zou geven om me te concentreren, om breuken te herstellen en de teams waarvan ik en de fans zoveel houden te ontdoen van deze persoonlijke controverse. Maar het is me duidelijk geworden dat zoiets niet mogelijk is in het huidige onvergeeflijke klimaat. Al het goede dat ik gedaan heb, en nog zou kunnen doen, wordt overschaduwd door de dingen die ik in het verleden heb gezegd. Daarom ben ik beginnen zoeken met kopers voor de Suns en Mercury”.

“Ik wil geen afleiding zijn voor deze twee ploegen en iedereen die zich zo hard inzet om vreugde te brengen aan basketbalfans over de hele wereld. Ik wil niets dan het beste voor deze twee clubs, de spelers, het personeel, de fans, mijn medebestuurders, de NBA en de WNBA. Dit is de beste stap voor alle betrokken partijen”, sloot de 60-jarige zakenman af.

Robert Sarver kreeg de zware sanctie omdat hij zich schuldig maakte aan racisme en seksisme. Dat was de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat de NBA liet uitvoeren nadat meer dan 70 werknemers van de Suns in november vorig jaar bij sportzender ESPN zijn ongepast gedrag hadden aangeklaagd. Volgens de onderzoekers heeft Sarver “heel duidelijk de professionele gedragsregels overtreden”. “Hij gebruikte racistisch taalgebruik, behandelde zijn werknemers niet gelijkwaardig, maakte seksueel getinte opmerkingen en vertoonde pesterig gedrag”, klonk het.