Daar is ons zwarte beest weer: “Wales zit onbewust in je hoofd”

Acht keer keken de Rode Duivels het laatste decennium Wales in de ogen. De balans oogt bijzonder mager, met amper twee zeges, vier moeizame gelijke spelen en twee nederlagen. Het dieptepunt was de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinales van het EK 2016, maar volgens Vital Borkelmans, die toen assistent was van bondscoach Marc Wilmots, speelt die nederlaag geen specifieke rol.

Borkelmans begon zijn periode als assistent van Wilmots bij de nationale ploeg met een 0-2-zege tegen Wales in de WK-kwalificatie begin september 2012. “Een makkelijke zege”, herinnert hij zich. Wel zijn enige tegen de Welshmen, want daarna beten de Duivels hun tanden onder de hoede van Wilmots en Borkelmans vier keer stuk op Wales. Het zwarte beest was geboren. Een precieze oorzaak waarom de Belgen het sindsdien altijd zo moeilijk hebben tegen Wales, heeft Borkelmans vandaag nog steeds niet. “Dat is altijd moeilijk te zeggen.” Aan de speelwijze of de tactiek van Wales lag het volgens hem alvast niet. “Ze staan met drie achterin en spelen met hoog opkomende vleugels. Maar zo voetballen veel landen en ploegen. Dat was niets nieuws.”

“Soms gebeurt het gewoon dat je als club of land moeite hebt met een bepaalde tegenstander zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is”, gaat Borkelmans voort. “Ik heb het zelf ook meegemaakt als voetballer. Of ik herinner mij nog de klassieke zwarte oktobermaand met Club Brugge. En plots ging die over. Daar is geen uitleg voor. Ik denk dat het na een nederlaag iets psychologisch is dat de volgende keer onbewust opnieuw meespeelt. Als de pers dan ook nog eens begint te spreken van een zwart beest, gaat dat onbewust nog meer in je hoofd kruipen. Want ook spelers en trainers lezen de media. Voor de tegenstander is zoiets dan weer een extra stimulans.”

Intussen dateert de laatste zege tegen Wales alweer van eind maart vorig jaar. Tijdens de WK-kwalificatie wonnen de Duivels in eigen huis met 3-1, maar toch kreeg ook huidig bondscoach Roberto Martinez het zwarte beest voorlopig niet getemd, want daarna volgden twee moeizame gelijke spelen. Afwachten of de Duivels vanavond het tij keren.

Overzicht

7/09/2012 WK-kwalificatie Wales-België 0-2

15/10/2013 WK-kwalificatie België-Wales 1-1

16/11/2014 EK-kwalificatie België-Wales 0-0

12/06/2015 EK-kwalificatie Wales-België 1-0

1/07/2016 Kwartfinale EK Wales-België 3-1

24/03/2021 WK-kwalificatie België-Wales 3-1

16/11/2021 WK-kwalificatie Wales-België 1-1

11/06/2022 Nations League Wales-België 1-1