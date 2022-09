Situatie aan kerncentrale van Zaporizja verslechtert: “Kunnen niet wachten tot er catastrofe gebeurt”

De situatie in de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja “verslechtert verder”, waarschuwt directeur-generaal Rafael Grossi van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) woensdag. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan de centrale opnieuw te bombarderen.

“De situatie verslechtert nog steeds en we kunnen het ons niet permitteren om te wachten tot er iets catastrofaals gebeurt”, zei Grossi na een vergadering over de situatie met onder meer de Franse president Emmanuel Macron.

De IAEA-directeur zei dat hij de zaak had besproken met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, die hij woensdagochtend in de marge van de Algemene Vergadering van de VN had ontmoet.

LEES OOK. Het deksel is van de doos van Pandora: waarom Poetin uiteindelijk deed wat hij altijd wilde vermijden

“Zolang de bombardementen doorgaan, zijn de risico’s enorm”, aldus Grossi nog.

De Oekraïense autoriteiten hebben Rusland er woensdag van beschuldigd de site opnieuw te bombarderen. Ze lieten wel weten dat het stralingsniveau in de buurt van de kerncentrale nog binnen de norm ligt.

“Zelfs in de slechtste omstandigheden mag de diplomatie nooit stoppen (...) Het is onze verantwoordelijkheid om dat te doen met pragmatische en realistische voorstellen, en dat is wat wij proberen te doen”, aldus Rafael Grossi.

De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, is sinds 4 maart in handen van Rusland. De afgelopen weken werd ze herhaaldelijk gebombardeerd. Daarvoor wijzen Kiev en Moskou met een beschuldigende vinger naar elkaar.