Waarom de Rode Duivels supporteren voor... Polen

De wedstrijden tegen Wales (vanavond) en in Nederland (zondag) kunnen de Rode Duivels nog een ticket opleveren voor de eindronde van de Nations League in eigen land. De Duivels bikkelen nog om groepswinst met Nederland, want alleen de groepswinnaar mag naar de Final Four.

Als de Duivels net als tijdens de vorige editie van de Nations League daarbij willen zijn, moeten ze hopen dat Polen punten afpakt van Nederland. België telt momenteel drie punten achterstand op Oranje, maar kan alsnog groepswinnaar worden als Nederland vanavond niet verder uitloopt. Als België vanavond minstens even goed doet als Nederland, wordt de match van zondag bepalend. Als de kloof ook na vanavond nog drie punten bedraagt, moet België zondag met minstens drie doelpunten verschil winnen van Oranje. Geen sinecure. Het beste scenario is dus dat Nederland niet wint in Polen en België wint tegen Wales. Dan volstaat een nipte zege zondag tegen Oranje voor groepswinst.

Als Virgil van Dijk, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Frenkie de Jong en/of Teun Koopmeiners tegen Polen een gele kaart pakken, zijn ze overigens geschorst voor het duel tegen de Belgen.

League A - Groep 4

VANDAAG

20.45 Polen- Nederland

20.45 België- Wales

ZONDAG 25 SEPTEMBER

20.45 Wales- Polen

20.45 Nederland- België

STAND:

1. Nederland 10

2. België 7

3. Polen 4

4. Wales 1

(vva)