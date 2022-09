Eerste profclub was bijna gesneuveld: Deinze rekent pas in verlengingen af met tweedenationaler Bocholter in Croky Cup

KSK Deinze heeft zich woensdag geplaatst voor de zestiende finales van de Croky Cup na een 1-2 zege tegen Bocholter VV in de vijfde ronde. De tweedeklasser had wel nood aan verlengingen om zich te ontdoen van de Limburgers, die na drie speeldagen op de twee na laatste plaats staan in de tweede amateurdivisie.