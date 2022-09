230 walvissen spoelen aan op strand in Tasmanië

Een groep van 230 grienden is woensdag aangespoeld voor de westkust van het Australische eiland Tasmanië. Volgens de autoriteiten zou de helft nog in leven zijn. Reddingswerkers doen er alles aan om zo veel mogelijk dieren weer in het water te krijgen.

Bij King Island, voor de noordkust van Tasmanië, zijn eerder deze week veertien potvissen dood aangetroffen. Zo meldt het Franse persagentschap AFP. Biologen en dierenartsen zijn ter plaatse en buigen zich nu over de doodsoorzaak.

Volgens bioloog Kris Caylon kan het gaan om een ongeluk, ‘de meest voorkomende oorzaak van strandingen’, zei hij. “Als walvissen dicht bij de kust naar voedsel zoeken, kunnen ze door het lage water komen vastzitten.” Grienden zijn sociale dieren die in grote groepen leven, vandaar dat ze ook met veel tegelijk kunnen aanspoelen.

In 2020 kende Tasmanië zijn ergste stranding ooit. 470 walvissen werden toen aangetroffen op Macquarie Harbour, op exact dezelfde plek waar momenteel de 230 grienden liggen. Ondanks de inspanning van vrijwilligers overleefden meer dan 300 walvissen de stranding niet. De oorzaak blijft nog steeds een mysterie. (fc)

