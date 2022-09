Vlad Van Mechelen, WK-favoriet én zoon van Cisco Kid: “Met die liedjes heeft mijn pa wel een Porsche verdiend”

Af en toe valt een appel wel ver van de boom. Ooit gehoord van Cisco Kid en de groep Dynamite? In het begin van deze eeuw vaste klanten bij Tien om te zien. Met nummers als: Ik heb een toeter op mijn waterscooter, De Pizza Dans of – een klassieker – Seks met die blonde. Twintig jaar later heeft het duo achter die hits opnieuw een topproduct voortgebracht: zoon Vlad Van Mechelen is vrijdagnacht kopman bij de Belgische junioren op het WK wielrennen.