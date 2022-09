Actrice Ann Van den Broeck vergelijkt chemokuur met Aperol: “Zouden de katers vergelijkbaar zijn?”

Van den Broeck liet begin augustus weten dat er borstkanker bij haar was vastgesteld. Eerder verklaarde de actrice al - met enige humor - dat ze de tumor “bij zijn pietje had”. Dat was na haar laatste Taxol-chemokuur, “het einde van een eerste fase in dit pittige proces”.

De volgende fase is de zogeheten AC chemo, waarmee Van den Broeck inmiddels begonnen is. Ook nu bekijkt ze de behandeling met een kwinkslag. “Mijn eerste AC chemo is binnen”, schrijft ze op Instagram. “Met de steun, koffie, croissants en getetter van ons Mamsi. ️En een aangename voetmassage van Nele. ️All inclusive in het UZA!”

Het toegediende middel doet Van den Broeck denken aan een alcoholische versnapering. “Maar geef mij die Aperol Spritz in ’t vervolg maar in een glas…”, klinkt het nog.

LEES OOK. Hier is het dan: het nieuwe Pink Ribbon-lintje, ontworpen door drie vrouwen die zelf met de ziekte geconfronteerd werden