Afscheid van een balkunstenaar: 37-jarige Bryan Ruiz (ex-Gent) hangt voetbalschoenen aan de haak

Bryan Ruiz verhuisde in 2006 van het Costa Ricaanse Alajuelense naar AA Gent. Bij de Buffalo’s ontpopte zich in 96 wedstrijden tot absolute smaakmaker. In het seizoen 2007-2008 werd hij verkozen tot speler van het seizoen.

Ruiz sprong al snel in het oog van verschillende buitenlandse clubs. Uiteindelijk wist FC Twente zich in 2009 van zijn handtekening te verzekeren. Bij de Nederlandse eersteklasser beleefde Ruiz opnieuw een succesvolle periode. Hij veroverde er de landstitel, de beker en tweemaal de supercup.

In 2011 ruilde Ruiz de Eredivisie in voor de Premier League en ging hij aan de slag bij Fulham. Na drie matige seizoenen bij de Londenaren keerde Ruiz terug naar Nederland. Hij speelde een halfjaar op uitleenbasis voor PSV Eindhoven. Daarop volgde een definitieve transfer naar Sporting Lissabon, dat hij in 2018 inruilde voor het Braziliaanse Santos. In 2020 keerde hij terug naar Alajuelense, de club waar zijn voetbalcarrière begon.

Ruiz is de op een na meest gedecoreerde speler van het Costa Ricaanse nationale voetbalelftal. Met 143 caps moet hij enkel Celso Borges (151 caps) voor zich dulden. Op het WK 2014 in Brazilië verraste Costa Rica, met Ruiz als aanvoerder, de wereld door het tot de kwartfinales te schoppen. Daarin verloor het na penalty’s van Nederland.