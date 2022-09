Strafschopheld van 2014 Tim Krul past voor speciale penaltytest met Oranje en mag definitief kruis maken over WK in Qatar

“Tim heeft mij gebeld om te zeggen dat hij daarvoor past”, aldus Van Gaal op zijn persconferentie. “Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik vond het natuurlijk jammer, want ik ken ook die cijfers van alle keepers. Tim Krul heeft afgezegd voor de test. Hij was niet geselecteerd voor de rol van keeper. Dan is er natuurlijk geen toekomst. De consequentie van zijn beslissing is dat hij sowieso niet bij de WK-selectie zit.”

De afgelopen week was er veel te doen om de keeperstest, waarbij de doelmannen van Oranje stuk voor stuk werden geanalyseerd volgens de methode van Peter Murphy. Van Gaal beraadt zich nog op wat te doen met de uitkomsten van de test. “Ik heb altijd gedacht dat je strafschoppen kunt trainen. Je kunt niet het moment trainen, en het moment kun je ook niet voorzien, maar je kunt wel je trap automatiseren. Je kunt ook wetenschappelijk onderbouwen wat bijvoorbeeld een speler gaat doen. De jongens zijn allemaal getest, daar krijg ik nog rapporten van en dan moet ik kijken wat ik er precies mee ga dan.”

Voor Tim Krul is het WK in Qatar dus gepasseerd station, zo liet Van Gaal blijken. De keeper, die tijdens het WK van 2014 nog uitblonk door na een late invalbeurt een penalty te stoppen, meldde zich af voor de test.